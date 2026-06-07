Россия планирует поставить продукты на Кубу по линии ООН

Россия планирует поставить продукты на Кубу по линии Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.

«Мы планируем поставку продуктов питания по линии Всемирной продовольственной программы», — сказал он в интервью РИА Новости.

Российский дипломат отметил, что в рамках Организации по промышленному развитию наша страна помогает модернизировать сектор производства удобрений и сельскохозяйственной техники. Он поделился, что в скором времени, вероятно, будет запущен совместный с Детским фондом ООН проект на укрепление климатически устойчивых услуг и возобновляемой энергетики.

«Несмотря на то, что это Детский фонд, проект нацелен на укрепление климатически устойчивых услуг и возобновляемой энергетики. Все, что можем, делаем и продолжим», — заключил собеседник агентства.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал США немедленно снять санкции против Кубы, так как они ставят под угрозу жизни людей. Из-за санкций у кубинцев ограничен доступ к основным товарам и услугам, включая воду, продовольствие и медицину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил полную поддержку и солидарность Кубе, а также кубинскому народу.