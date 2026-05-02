С 1 сентября в России станет доступна пересадка нервов и фрагментов костей

С 1 сентября россиянам разрешат пересадку спинного мозга, нервов, костей и их фрагментов. Об этом сообщает Минздрав России.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень объектов трансплантации», - приводить фрагмент из соответствующего приказа ТАСС.

Известно, что из этого списка исключили кости свода черепа и нижнюю челюсть. Теперь эти кости не подлежат пересадке.

В марте 2026 года российские хирурги впервые провели операцию по пересадке обеих рук. Сообщалось, что самым сложным этапом операции является микрохирургия - врачам необходимо с исключительной точностью соединить нервы, сосуды, мышцы и сухожилия тканей пациента и донора, чтобы организм принял новую конечность.