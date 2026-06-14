На АЭС «Фукусима-1» возобновили сброс очищенной воды

В Японии возобновили сброс очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщила управляющая компания. Ранее этот процесс приостанавливали дважды за несколько дней из-за срабатывания аварийной сигнализации.

Сигнализация сработала из-за уменьшения объема воды в насосах. Однако проверка не выявила нарушений, и утечек обнаружено не было.

Ранее сброс воды приостанавливали 10 июня по той же причине, но потом возобновили. Сейчас на станции проходит 20-й этап сброса очищенной воды. Планируется сбросить в океан 7,8 тысяч тонн воды, как и в предыдущих этапах.

В 2023 году правительство Японии решило начать постепенный сброс очищенной воды в океан, который продлится 30-40 лет. Она все еще содержит тритий, который полностью удалить невозможно. Перед сбросом его концентрация снижается путем смешивания с чистой океанической водой.

В марте 2011 года цунами вывело из строя энергетические и охлаждающие установки на АЭС «Фукусима-1». Это привело к разрушению корпусов трех реакторов, взрывам и выбросу значительного количества радиоактивных веществ.

Сейчас территория станции и прилегающие районы в основном очищены. Однако для охлаждения раскаленных фрагментов ядерного топлива в разрушенные реакторы постоянно заливается вода, которая вытекает через бреши, заражая окружающую среду. Очищенную воду используют повторно для охлаждения, а часть ее накапливают в баках на территории станции.