В Японии начался восьмой этап сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

В Японии на АЭС «Фукусима-1» начался восьмой по счету этап сброса очищенной от радиоактивных веществ воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной электростанции. О новом этапе сообщила компания-оператор Tokyo Electric Power.

«Ориентировочно он продлится до 25 августа. Будет сброшено примерно 7,8 тонны воды. Содержание радиоактивного трития составит примерно 1,7 триллиона беккерелей», - приводит агентство РИА Новости слова представителя компании.

Уточняется, что содержание радиоактивных элементов, в том числе трития, в воде находится в пределах нормы. По итогам анализа было дано разрешение на очередной этап сброса.

Сброс был начат сегодня, 7 августа. Следующий этап ориентировочно состоится в августе-сентябре текущего года, также уже запланированы мероприятия по сбросу на следующий год.

Согласно исследованию МАГАТЭ прошлого месяца, вода, сбрасываемая Японией, продолжает быть безопасной. По окончании седьмого этапа, который завершился в середине июля, в сумме было сброшено около 55 тысяч кубических метров воды.

Сброс первой партии состоялся в августе 2023 года. Речь идет о воде, которая использовалась для охлаждения реакторов после аварии на АЭС «Фукусима-1» из-за цунами в марте 2011 года. Тогда на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. Расплавилось ядерное топливо в трех реакторах, произошли взрывы и выбросы радиации в атмосферу.

Согласно прогнозам, мероприятия по сбросу могут растянуться на 30-40 лет.