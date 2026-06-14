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На Гаити похитили главу аппарата Минобороны страны

Чиновник также занимался реформами в полиции. Пока не известно, запросили ли за него выкуп.
Владимир Рубанов 14-06-2026 03:24
© Фото: David Allignon Keystone Press Agency, Global Look Press

На Гаити вооруженные люди похитили руководителя аппарата министерства обороны страны Джеймса Боярда. Он также занимает должность генерального инспектора полиции страны, сообщило Associated Press.

Это самый высокопоставленный чиновник, похищенный в этой карибской стране за последние годы. Боярда украли в одном из немногих районов Порт-о-Пренса, который считается относительно безопасным. По оценкам, около 70% столицы контролирует влиятельная коалиция банд, известная как Viv Ansanm. США в мае прошлого года признали ее иностранной террористической организацией.

Боярд, политолог по профессии, участвовал в восстановлении вооруженных сил Гаити. Кроме того, он занимался оценкой деятельности национальной полиции Гаити с целью проведения реформ.

Неясно, кто его похитил и был ли запрошен выкуп. Специалисты считают, что преступники могли сотрудничать с кем-то из окружения его охраны.

Похищения людей участились в районах Порт-о-Пренса, которые ранее считались безопасными. Члены банд иногда надевают полицейскую форму и останавливают водителей.

Банды похищают людей с двойным гражданством и нападают на государственных чиновников. Они требуют высокие выкупы и, возможно, пытаются заставить власти отказаться от вторжения на контролируемые бандами территории, где удерживаются похищенные люди.

Недавно полиция провела операцию в Вильям-де-Дье, подконтрольном одной из банд. Туда увозят некоторых жертв похищений.

В последние годы на Гаити похищали журналистов и международных миссионеров. По данным доклада ООН, с декабря 2025 года по февраль 2026 года было зарегистрировано по меньшей мере 267 похищений. В 2025 году было зарегистрировано 1268 случаев. Это почти на 40% меньше, чем в 2024-м - тогда было 2058 похищений.

#Министерство обороны #Гаити #Порт-о-Пренс #похищение #чиновник #Выкуп #банды
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