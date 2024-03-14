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The Guardian: гаитянские банды получают оружие, нелегально поставляемое из США

Предполагается, что оружие попадает в страну из Флориды, Аризоны и Джорджии.
Глеб Владовский 2024-03-14 15:24:01
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Стрелковое оружие, отправленное нелегально из США, все чаще попадает в руки уличных банд Гаити, передает британская газета The Guardian.

Как сообщает издание, для жителей Порт-о-Пренса стало обычным делом видеть на улицах бандитов, вооруженных мощными винтовками, помповыми ружьями и другим автоматическим оружием.

По мнению экспертов, на которых ссылается газета, большая часть образцов стрелкового оружия была отправлена, предположительно, из Флориды, Джорджии и Аризоны - регионов США со слабым регулированием оборота оружия.

По оценкам комиссии по разоружению Гаити, опубликованным в 2020 году, в стране может насчитываться до 500 тысяч единиц стрелкового оружия, 38 тысяч из которых зарегистрированы на законных основаниях. По мнению аналитиков, эта цифра, скорее всего, еще выше, поскольку в последние годы активизировались операции по незаконному обороту оружия.

Напомним, что ситуация на Гаити в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и землетрясения, которое произошло в августе того же года и унесло жизни свыше 2 200 человек.

С тех пор из-за бездействия властей местные бандитские группировки, которые контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы, заметно усилили свое влияние.

#в стране и мире #стрелковое оружие #Гаити #Анархия #банды
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