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МИД РФ предостерег Польшу от посягательств на российскую дипнедвижимость

Алексей Климов отметил, что польская риторика в отношении российской дипломатической недвижимости носит устойчивый характер.
Дарья Ситникова 14-06-2026 03:26
© Фото: gdansk.mid.ru

Россия примет болезненные меры в ответ на любые посягательства на ее дипломатическую недвижимость в Польше, включая здание закрытого генконсульства в Гданьске. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

«Если будут предприняты какие-либо посягательства на российские объекты в Польше, российская сторона будет вынуждена реализовать довольно болезненные ответные меры», - сказал он.

С его слов, польские власти осознают такой сценарий, заявления гданьских чиновников скорее рассчитаны на политическую сцену города. Климов также отметил, что история консульского присутствия России в Гданьске восходит еще ко временам Петра I.

В декабре 2025 года в Гданьске закрылось последнее генконсульство России на территории Польши. Это решение было принято властями страны под влиянием параноидальной русофобии, отметил временный поверенный в делах России Андрей Ордаш.

Прием посетителей в консульстве приостановили еще в начале декабря. Для решения консульских вопросов теперь нужно обращаться в соответствующий отдел посольства РФ в Варшаве.

#в стране и мире #Польша #МИД РФ #генконсульство #Гданьск #Алексей Климов #дипломатическая недвижимость
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