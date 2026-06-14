Россия примет болезненные меры в ответ на любые посягательства на ее дипломатическую недвижимость в Польше, включая здание закрытого генконсульства в Гданьске. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

«Если будут предприняты какие-либо посягательства на российские объекты в Польше, российская сторона будет вынуждена реализовать довольно болезненные ответные меры», - сказал он.

С его слов, польские власти осознают такой сценарий, заявления гданьских чиновников скорее рассчитаны на политическую сцену города. Климов также отметил, что история консульского присутствия России в Гданьске восходит еще ко временам Петра I.

В декабре 2025 года в Гданьске закрылось последнее генконсульство России на территории Польши. Это решение было принято властями страны под влиянием параноидальной русофобии, отметил временный поверенный в делах России Андрей Ордаш.

Прием посетителей в консульстве приостановили еще в начале декабря. Для решения консульских вопросов теперь нужно обращаться в соответствующий отдел посольства РФ в Варшаве.