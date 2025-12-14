МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Гданьске польские власти закрыли последнее генконсульство России

Прием посетителей приостановили еще 1 декабря, по консульским вопросам российских граждан попросили обращаться в посольство России в Варшаве.
Сергей Дьячкин 22-12-2025 17:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Гданьске закрылось последнее генконсульство России на территории Польши. Это решение было принято под влиянием параноидальной русофобии, отметил временный поверенный в делах России Андрей Ордаш.

«Это решение, действительно, ничем не спровоцировано. Оно было принято под влиянием царящей в польском обществе атмосферы шпиономании, параноидальной русофобии, которой подвержены польские власти, польские политики», - прокомментировал Ордаш.

Прием посетителей в консульстве был приостановлен еще 1 декабря. На его сайте разместили уведомление с просьбой обращаться по консульским вопросам в соответствующий отдел посольства России в Варшаве.

Решение о закрытии генконсульства приняли власти Польши. В конце ноября российский МИД, комментируя действия Варшавы, объявил о «зеркальном» закрытии последнего консульства Польши в России, которое находится в Иркутске.

При этом ранее, в октябре прошлого года и мае текущего года, польские власти закрыли генконсульства РФ в Познани и Кракове. В ответ на это в России были закрыты польские консульства в Петербурге и Калининграде.

Ранее временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш в беседе со «Звездой» пояснил, что Польша, принимая решение о закрытии Генерального консульства РФ в Гданьске, достигла дна в отношениях с Россией. Однако это отразится на работе дипломатов незначительно, поскольку есть посольство в Варшаве, где можно получить те или иные услуги.

#в стране и мире #закрытие #Польша #Европа #МИД РФ #Генконсульство РФ #Гданьск #андрей ордаш
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 