В Гданьске польские власти закрыли последнее генконсульство России

В Гданьске закрылось последнее генконсульство России на территории Польши. Это решение было принято под влиянием параноидальной русофобии, отметил временный поверенный в делах России Андрей Ордаш.

«Это решение, действительно, ничем не спровоцировано. Оно было принято под влиянием царящей в польском обществе атмосферы шпиономании, параноидальной русофобии, которой подвержены польские власти, польские политики», - прокомментировал Ордаш.

Прием посетителей в консульстве был приостановлен еще 1 декабря. На его сайте разместили уведомление с просьбой обращаться по консульским вопросам в соответствующий отдел посольства России в Варшаве.

Решение о закрытии генконсульства приняли власти Польши. В конце ноября российский МИД, комментируя действия Варшавы, объявил о «зеркальном» закрытии последнего консульства Польши в России, которое находится в Иркутске.

При этом ранее, в октябре прошлого года и мае текущего года, польские власти закрыли генконсульства РФ в Познани и Кракове. В ответ на это в России были закрыты польские консульства в Петербурге и Калининграде.

Ранее временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш в беседе со «Звездой» пояснил, что Польша, принимая решение о закрытии Генерального консульства РФ в Гданьске, достигла дна в отношениях с Россией. Однако это отразится на работе дипломатов незначительно, поскольку есть посольство в Варшаве, где можно получить те или иные услуги.