Футбольные федерации 13 стран раскритиковали главу УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин подвергся критике со стороны 13 футбольных федераций. Об этом говорится в письме, опубликованном в соцсетях.

Поводом для написания этого обращения стало заявление Чеферина о том, что в связи с ростом числа сборных на ЧМ-2026 может возникнуть риск возникновения «неинтересных» матчей. Эти слова вызвали сопротивление со стороны Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистана, ДР Конго, Гаити, Алжира, Туниса, Марокко, Египта, Ганы, Сенегала, ЮАР и Кот-д'Ивуара.

«Для Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана выход на чемпионат мира по футболу представляет собой историческое достижение и воплощение мечты поколений. Для таких наций, как Конго и Гаити, возвращение на самую большую футбольную арену после долгого отсутствия имеет особое значение для миллионов болельщиков, которые ждали этот момент годами», - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что министр спорта Италии Андреа Абоди заявил, что будет лично говорить с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после его шутки о невыходе итальянской сборной на чемпионат мира 2026 года.