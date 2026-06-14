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Футбольные федерации 13 стран раскритиковали главу УЕФА

Совместное заявление подписали представители Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистана, ДР Конго, Гаити, Алжира, Туниса, Марокко, Египта, Ганы, Сенегала, ЮАР и Кот-д'Ивуара.
Глеб Владовский 14-06-2026 23:41
© Фото: Kacper Staniec Keystone Press Agency Globallookpress

Президент УЕФА Александер Чеферин подвергся критике со стороны 13 футбольных федераций. Об этом говорится в письме, опубликованном в соцсетях.

Поводом для написания этого обращения стало заявление Чеферина о том, что в связи с ростом числа сборных на ЧМ-2026 может возникнуть риск возникновения «неинтересных» матчей. Эти слова вызвали сопротивление со стороны Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистана, ДР Конго, Гаити, Алжира, Туниса, Марокко, Египта, Ганы, Сенегала, ЮАР и Кот-д'Ивуара.

«Для Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана выход на чемпионат мира по футболу представляет собой историческое достижение и воплощение мечты поколений. Для таких наций, как Конго и Гаити, возвращение на самую большую футбольную арену после долгого отсутствия имеет особое значение для миллионов болельщиков, которые ждали этот момент годами», - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что министр спорта Италии Андреа Абоди заявил, что будет лично говорить с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после его шутки о невыходе итальянской сборной на чемпионат мира 2026 года.

#в стране и мире #Футбол #UEFA #критика #александер чеферин
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