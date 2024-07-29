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Ветеран «Альфы» рассказал, как спецназ тренировался вблизи от врага

В 1995 году террорист захватил автобус с корейскими туристами в сотнях метров от Кремля. У офицеров «Альфы» была возможность отработать штурм на точно таком же атобусе буквально в сотне метров от террориста.
Тимур Шерзад Алексей Дегтярев 2024-07-29 13:03:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В 1995 году офицеры группы «Альфа» тренировались к штурму захваченного террористом автобуса, находясь в какой-то сотне метров от него. Об этом «Звезде» рассказал ветеран этого спецподразделения Игорь Мирошниченко. 

Тогда террорист захватил автобус с корейскими туристами. Для спецназа лучше всего, когда есть возможность отработать штурм объекта перед его проведением. Тут же подогнали такой же автобус, и, как отметил Мирошниченко, тренировки проводились совсем рядом. 

Автобус с террористом и заложниками стоял на Большом Москворецком мосту прямо посередине дороги, а спецназовцы проводили тренировки на другом автобусе сбоку, недалеко от точки съезда с моста на дорогу. 

Мирошниченко в беседе с корреспондентом нашего телеканала отметил, что этот случай был уникальным в практике мирового антитеррора. 

Учитывая близость к Кремлю, тогда журналисты романтически прозвали операцию «Штурм под бой курантов». Все закончилось хорошо - террориста отвлекли сумкой с деньгами, после чего последовал взрыв шумовой гранаты и сам штурм. Террорист был ликвидирован, а из заложников никто не пострадал. 

Ранее ветераны «Альфы» рассказали «Звезде» о легендарном штурме дворца Амина в Афганистане. 

#альфа #Кремль #террорист #автобус #наш эксклюзив #заложники
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