Ветеран «Альфы» рассказал, как спецназ тренировался вблизи от врага

В 1995 году офицеры группы «Альфа» тренировались к штурму захваченного террористом автобуса, находясь в какой-то сотне метров от него. Об этом «Звезде» рассказал ветеран этого спецподразделения Игорь Мирошниченко.

Тогда террорист захватил автобус с корейскими туристами. Для спецназа лучше всего, когда есть возможность отработать штурм объекта перед его проведением. Тут же подогнали такой же автобус, и, как отметил Мирошниченко, тренировки проводились совсем рядом.

Автобус с террористом и заложниками стоял на Большом Москворецком мосту прямо посередине дороги, а спецназовцы проводили тренировки на другом автобусе сбоку, недалеко от точки съезда с моста на дорогу.

Мирошниченко в беседе с корреспондентом нашего телеканала отметил, что этот случай был уникальным в практике мирового антитеррора.

Учитывая близость к Кремлю, тогда журналисты романтически прозвали операцию «Штурм под бой курантов». Все закончилось хорошо - террориста отвлекли сумкой с деньгами, после чего последовал взрыв шумовой гранаты и сам штурм. Террорист был ликвидирован, а из заложников никто не пострадал.

Ранее ветераны «Альфы» рассказали «Звезде» о легендарном штурме дворца Амина в Афганистане.