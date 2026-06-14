Медведицу с медвежонком застрелили в Румынии при попытке залезть в дом

Медведицу с медвежонком застрелили в Румынии после того, как они повторно вломились в жилой дом, еще два медвежонка сбежали. Об этом сообщила мэрия города Буштени.

Горожане в пятницу жаловались властям на визит медведицы с медвежонком. Она вернулась уже с тремя медвежатами.

«Животные вернулись в тот же дом, ситуация была оценена как представляющая высокую степень опасности для безопасности людей в этом районе», - говорится в пресс-релизе мэрии.

Власти уточнили, что двое уцелевших медвежат укрылись в лесу. Специалисты разыскивают в лесу сбежавших детенышей, чтобы отправить их в приют для медвежат в округе Харгита.

В 2025 году румынское правительство представило предварительные результаты генетической переписи бурых медведей. Исходя из полученных данных, в стране обитают примерно от 10 419 до 12 770 особей. При этом оптимальная численность популяции, по мнению специалистов, составляет около 4 тысяч особей.

Парламент Румынии в 2024 году разрешил ежегодный отстрел до 500 медведей. Также руководители населенных пунктов, расположенных возле лесов, стараются переселять медведей в отдаленные места. Но это не помогает предотвратить нападения на людей.

На этой неделе японские власти, полиция и охотники смогли поймать медведя, который устроил переполох в городе Уцуномия. С субботы медведь появлялся в разных частях города, пугая жителей. Из-за этого пришлось закрыть все 94 местных школы. В итоге в медведя выстрелили снотворным. Никто из жителей не пострадал. По статистике, приведенной Министерством окружающей среды Японии, с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года число пострадавших от нападений медведей достигло 238 человек. Погибли 13 человек, что стало рекордным показателем для страны.

Зоолог и охотовед Михаил Кречмар в беседе со «Звездой» назвал причины частого нападения медведей на человека. Он отметил, что хищников становится все больше. Они чаще выходят к людям и чаще с ними сталкиваются. Эксперт подчеркнул, что медведь по всему физиологическому циклу и по всей анатомии - хищник. По его словам, медведь всегда защищает свою добычу, а к ней он может относить выброшенные пищевые отходы, мусор и городские свалки.