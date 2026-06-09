Из-за вторжения медведя в японский город закрыли почти сто школ

Власти, полиция и охотники смогли поймать медведя, который устроил переполох в японском городе Уцуномия. Об этом сообщило агентство Киодо.

С субботы медведь появлялся в разных частях города, пугая жителей. Из-за действий косолапого дебошира пришлось закрыть все 94 школы. Власти получили 25 сообщений от очевидцев появления медведя. Он появлялся в торговом квартале, его видели в жилых районах и возле станции.

Сегодня медведя удалось обнаружить. В него выстрелили снотворным. Во время перемещений медведя по городу он ни на кого не нападал. Никто из жителей не пострадал. Тем не менее власти Уцуномии рассматривают вопрос об умерщвлении незваного гостя.

По статистике, приведенной Министерством окружающей среды Японии, с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года число пострадавших от нападений медведей достигло 238 человек. Погибли 13 человек, что стало рекордным показателем для страны.

Зоолог и охотовед Михаил Кречмар в беседе со «Звездой» назвал причины частого нападения медведей на человека. Он отметил, что хищников становится все больше. Они чаще выходят к людям и чаще с ними сталкиваются. Эксперт подчеркнул, что медведь по всему физиологическому циклу и по всей анатомии - хищник. По его словам, медведь всегда защищает свою добычу, а к ней он может относить выброшенные пищевые отходы, мусор и городские свалки.