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Российские каноисты Петров и Штыль победили на ЧЕ в Португалии

Петров и Штыль преодолели дистанцию в 55 метров за 1 минуту 42,801 секунды.
Сергей Дьячкин 14-06-2026 15:59
© Фото: Telegram/russiancanoefederation

Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль стали победителями Чемпионата Европы на дистанции 500 метров в состязаниях каноэ-двоек. Соревнования проходят в Португалии.

Петрову и Штылю удалось преодолеть дистанцию за 1 минуту 42,801 секунды. Второе место заняли спортсмены из Испании Мануэль Фонтан и Диего Домингес с отставанием в 0,5 секунды. На третьем месте - венгерские гребцы Даниэль Фейеш и Йонатан Хайду.

Петрову 24 года, он пятикратный чемпион мира. До этого на турнире в Португалии он выиграл серебро на дистанции в тысячу метров в каноэ-одиночках. Штылю 40 лет, он - серебряный призер Игр в Лондоне и 18-кратный чемпион мира.

Чемпионат Европы завершится 14 июня. Российские каноисты выступают на турнире в нейтральном статусе.

В 2024 году Международная федерация каноэ (ICF) вручила генеральному секретарю Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елене Исхаковой золотую медаль, выигранную Захаром Петровым. Тогда в турецкой Анталье проходил выборный конгресс ICF. На мероприятие приехали три человека, в том числе Исхакова. Она рассказала, что представители федерации передали ей медаль перед началом конгресса.

На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ 2024 года в Самарканде Захар Петров участвовал в состязании на дистанции 500 метров. Изначально его занесли в официальный протокол как не финишировавшего, так как его лодка перевернулась у самого финиша. Он выразил протест, который был удовлетворен, и спортсмену присудили золото. После этого четыре сборные подали апелляции, их также удовлетворили, и Петров переместился на последнюю строчку протокола. Лишь после новой апелляции со стороны россиянина ему вернули звание победителя заезда.

#Спорт #чемпионат Европы #Каноэ #гребцы #Спортсмены из РФ #захар петров #иван штыль
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