МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Международная федерация каноэ передала России золотую медаль Петрова

Захар Петров получил золотую медаль на Чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в конце августа.
Анастасия Бобылева 2024-11-07 16:40:12
© Фото: © IMAGOBEAUTIFUL SPORTSJan Kaefe www.imago-images.de Global Look Press

России передали золотую медаль, выигранную спортсменом Захаром Петровым в августе 2024 года на чемпионате. Международная федерация каноэ (ICF) вручила ее генеральному секретарю Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК).

Сейчас в турецкой Анталье проходит выборный конгресс ICF. От ВФГБК на мероприятие приехало три человека, в том числе Исхакова. Она рассказала, что представители федерации передали ей медаль перед началом конгресса.

«После нашего возвращения в Россию мы в торжественной обстановке вручим эту награду ее владельцу», - цитирует Исхакову ТАСС.

На Чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Самарканде (Узбекистан) Захар Петров участвовал в соревновании каноэ-одиночек на дистанции 500 м. Изначально его занесли в официальный протокол как не финишировавшего, так как его лодка перевернулась у самого финиша. Он выразил протест, который был удовлетворен, и спортсмену присудили золото. После этого четыре сборные подали апелляции, их также удовлетворили, и Петров переместился на последнюю строчку протокола. Лишь после новой апелляции со стороны россиянина ему вернули звание победителя заезда.

#Спорт #в стране и мире #Золотая медаль #Каноэ #захар петров
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 