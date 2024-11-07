Международная федерация каноэ передала России золотую медаль Петрова

России передали золотую медаль, выигранную спортсменом Захаром Петровым в августе 2024 года на чемпионате. Международная федерация каноэ (ICF) вручила ее генеральному секретарю Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК).

Сейчас в турецкой Анталье проходит выборный конгресс ICF. От ВФГБК на мероприятие приехало три человека, в том числе Исхакова. Она рассказала, что представители федерации передали ей медаль перед началом конгресса.

«После нашего возвращения в Россию мы в торжественной обстановке вручим эту награду ее владельцу», - цитирует Исхакову ТАСС.

На Чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Самарканде (Узбекистан) Захар Петров участвовал в соревновании каноэ-одиночек на дистанции 500 м. Изначально его занесли в официальный протокол как не финишировавшего, так как его лодка перевернулась у самого финиша. Он выразил протест, который был удовлетворен, и спортсмену присудили золото. После этого четыре сборные подали апелляции, их также удовлетворили, и Петров переместился на последнюю строчку протокола. Лишь после новой апелляции со стороны россиянина ему вернули звание победителя заезда.