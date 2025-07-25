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Трамп сократил на $9 млрд расходы на поддержку СМИ и иностранную помощь

Американский лидер поставил подпись под одобренным Конгрессом США законопроектом, содержащим положения об аннулировании определенных государственных расходов.
Виктория Бокий 2025-07-25 04:15:49
© Фото: Yuri Gripas, Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп подписал закон о сокращении госрасходов на иностранную помощь и финансирование общественных вещательных компаний NPR и PBS на общую сумму $9 миллиардов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Из заявления следует, что американский лидер поставил подпись под одобренным Конгрессом США законопроектом, содержащим положения об аннулировании определенных государственных расходов.

Согласно документу, в бюджет Соединенных Штатов должны вернуться 7,9 миллиардов долларов, выделенные Госдепу на функционирование Агентства США по международному развитию (USAID).

Также вернется и 1,1 миллиард долларов, который был направлен Корпорации общественного вещания. Отмечается, что эта сумма почти полностью соответствует двухлетнему бюджету организации, через которую NPR и PBS получают госфинансирование.

Напомним, что NPR объединяет 797 американских радиостанций, а PBS – 354 некоммерческих телестанций в 50 штатах. Запрос на аннулирование госрасходов на иностранную помощь и финансирование NPR и PBS президент США направил в Конгресс в начале июня текущего года.

#сша #Дональд Трамп #финансирование #сокращение расходов #госрасходы #поддержка сми
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