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Синоптик рассказал москвичам о погоде на следующей неделе

В столице температура днем будет доходить до +23 градусов.
Анастасия Митина 14-06-2026 13:31
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На следующей неделе погода будет пасмурная, в меру дождливая. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Фронт проходит через нас, но уже не такой как вчера, более холодный. Ну и неделя вся пасмурная, в основном, с небольшими прояснениями, но больше пасмурная, в меру дождливая», - рассказал синоптик.

Он также отметил, что такие сильные ливни, как вчера, на следующей неделе не ожидаются. В Москве будет погода, близкая к норме для этого времени.

Цыганков подчеркнул, что теплый воздух ушел из столицы на восток, в сторону Волги. Из-за этого ночью температура в Москве будет +12... +14 градусов, а днем будет подниматься до +23.

Напомним, что 13 июня в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков в отдельных районах Москвы. Сильнее всего стихия проявила себя в Северо-западном, Восточном, Северном и Северо-восточном административных округах столицы.

#Москва #лето #Погода #Гидрометцентр #наш эксклюзив #дожди
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