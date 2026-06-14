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У берегов Антарктиды не покрылся льдом участок моря размером с Францию

Ученые обеспокоены тем, что ледяной покров может больше не восстановиться.
Виктория Бокий 14-06-2026 13:10
© Фото: Yang Shu, XinHua, Globallookpress

Участок моря Беллинсгаузена у Западной Антарктиды, площадь которого около 650 тысяч квадратных метров, не покрылся льдом зимой. Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что размер этого незамерзшего участка примерно равняется площади Франции. Обычно акватория бывает покрыта льдом в июне, но в этом году она почти не застыла. Ученые беспокоятся, что ледяной покров может больше не восстановиться.

Как считают исследователи, с 2023 года уровень морского льда в Антарктике демонстрирует рекордное снижение. Потеря ледяного покрова может повлиять на морскую фауну, включая пингвинов, а также на уровень Мирового океана.

Ранее метеорологи предупреждали, что мир ждут засуха и голод из-за аномального потепления вод Тихого океана. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, температура вод отклонится на более чем три градуса выше нормы.

#в стране и мире #антарктида #климат #глобальное потепление #море Беллинсгаузена
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