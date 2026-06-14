В Красном Лимане ДНР российские военные вышли на северо-западные окраины города. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что ВС РФ удалось взять под контроль несколько частей города. Так, он был установлен в Северном, Центральном, Коммунальном и Южном районах населенного пункта.

В Заводском районе и на территории садоводческого товарищества штурмовые группы 25-й армии продолжают вести активные наступательные действия. На освобожденной местности ведется поиск отдельных разрозненных групп бойцов ВСУ и одиночных украинских боевиков.

За сутки в Красном Лимане ВС РФ освободили 37 зданий. ВСУ потеряли за это время более 55 человек и семь автомобилей.

В ходе сегодняшней сводки в МО также сообщили, что действия «Южной» группировки войск в населенном пункте Константиновка в ДНР вынудили Киев эвакуировать основные предприятия из Краматорска и Дружковки на запад Украины. Отмечаетмся, что за сутки в Константиновке наши бойцы освободили 117 зданий. Враг потерял до 90 боевиков, а также остался без трех бронеавтомобилей и 20 пикапов.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов.