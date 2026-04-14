Мерц пообещал Киеву помочь с возвращением сбежавших в ФРГ украинцев

Немецкие власти поддержали усилия Украины по сокращению выезда украинских мужчин призывного возраста.
Ян Брацкий 14-04-2026 16:28
© Фото: IMAGO, Chris Emil Janssen, www.imago-images.de, Global Look Press

Берлин хочет вернуть на Украину сбежавших от мобилизации граждан. Об этом в ходе совместного с Владимиром Зеленским брифинга заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По мнению немецкого политика, мобилизационный ресурс очень необходим киевскому режиму.

«Мы будем ориентироваться на то, чтобы облегчить возвращение на родину граждан Украины, нашедших у нас убежище. Мы вновь ясно дали понять, что поддерживаем усилия Украины по сокращению выезда украинских мужчин призывного возраста», - заявил Мерц.

Нехватка личного состава на передовой - одна из основных проблем Украины. Бесчинства, которые творят сотрудники ТЦК, постоянно утекают в Сеть и вызывают возмущение не только на Украине, но и за ее пределами. «Бусификация» на улицах украинских городов происходит с применением силы. Людей избивают и заталкивают в микроавтобусы. Нередко такое общение с военкомами заканчивается больничной койкой или смертью потенциального бойца ВСУ.

Дошло до того, что на Украине начали «случайно» ставить на воинский учет женщин. Это нормальная практика для медиков и прочих военнообязанных, но все чаще в списках ТЦК себя находят жительницы Украины, не имеющие с военной службой ничего общего. На местном ТВ регулярно показывают ролики о героических защитницах Украины, а в самих войсках уже ввели должность советника командира по гендерному равенству.

#Украина #Зеленский #ВСУ #ФРГ #мобилизация #мерц
