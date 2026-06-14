В Госдепе США рассказали о ликвидации сетей «родильного туризма»

Власти Соединенных Штатов прилагают мощные усилия для ликвидации международных сетей «родильного туризма». Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт. По его словам, американская администрация аннулирует визы у лиц, замешанных в мошенничестве, чтобы защитить интересы американских налогоплательщиков и предотвратить торговлю гражданством.

Пиготт заявил, что нелегальные сети «родильного туризма» взимают десятки тысяч долларов с клиентов и предоставляют им инструкции по визовому мошенничеству. Кроме того, они вводят в заблуждение американских консульских работников.

Такие туристы покрывают лишь малую часть расходов на медицинское сопровождение родов в США, сказал Пиготт в интервью телекомпании Fox. Он добавил, что основную финансовую нагрузку несут американские налогоплательщики.

По словам представителя Госдепартамента, проблема носит глобальный характер. Такие сети обнаружены в Китае, Западной Африке, Северной Африке и странах Европы. Госдепартамент выявляет схемы мошенничества, блокирует доступ к визам, координирует действия с местными правоохранительными органами и аннулирует уже выданные визы, отметил Пиготт.

Президент США Дональд Трамп с начала своего второго срока начал ужесточать визовую политику. В июне 2025 года он приостановил выдачу виз гражданам 19 стран, а в декабре ввел частичные ограничения на въезд для граждан еще 15 государств. Однако окружной суд штата Род-Айленд отменил оба этих указа.