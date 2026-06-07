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Украинских боевиков забросали листовками на Ореховском направлении

В них предлагали бойцам ВСУ сложить оружие и сдаться в плен с сохранением жизни.
14-06-2026 10:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие батальона беспилотных систем Ульяновского соединения ВДВ на Ореховском направлении в Запорожской области с помощью дронов сбросили агитационные листовки над позициями украинских боевиков. Министерство обороны поделилось кадрами работы российских военных.

Отмечается, что для доставки агитационных материалов использовался беспилотный летательный аппарат«Молния». Его специально модернизировали под выполнение этой задачи.

Перед нанесением огневого поражения и штурмом дрон произвел точечный сброс листовок над опорными пунктами и окопами противника. В распространяемых флаерах содержались призывы сложить оружие и сдаться в плен, а также гарантия сохранения жизни.

Практика «залистования» противника позволяет воздействовать на морально-психологическое состояние личного состава ВСУ, побуждая их добровольно прекратить сопротивление. В оборонном ведомстве страны подчеркнули, что часть украинских бойцов откликается на данные призывы, что сокращает потери с обеих сторон и ускоряет выполнение боевых задач.

Ранее в Минобороны рассказали, что в Запорожской области операторы ударных БПЛА группировки войск «Восток» сорвали атаку дронов ВСУ. Уточнялось, что разведывательный расчет обнаружил в небе вражеские гексакоптеры типа «Баба-яга», для поражения которых задействовали расчеты FPV-дронов.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #спецоперация #дроны #агитационные листовки
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