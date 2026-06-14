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Дроноводы сорвали атаку беспилотников ВСУ в Запорожской области

Расчеты также поразили вскрытые выносные антенны управления дронами и квадроциклы, на которых подвозили беспилотники и боеприпасы.
14-06-2026 06:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Запорожской области операторы ударных БПЛА группировки «Восток» сорвали атаку дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что разведывательный расчет БПЛА обнаружил в небе вражеские гексакоптеры типа «Баба-яга». Для поражения объектов задействовали расчеты FPV-дронов.

При выполнении боевой задачи операторы нанесли серию точных ударов. Тяжелые ударные БПЛА противника, направлявшиеся в сторону наших позиций, уничтожили.

Кроме того, расчеты поразили вскрытые выносные антенны управления дронами и квадроциклы, на которых подвозили беспилотники и боеприпасы. Выявленные воздушные и наземные цели были уничтожены в результате огневого поражения. Воздушная атака противника отражена.

В военном ведомстве ранее сообщили, что расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Восток» успешно поразили опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Разведывательные беспилотники обнаружили укрепленный опорный пункт противника в населенном пункте Новоселовка.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #бпла #ВСУ #спецоперация #уничтожение #запорожская область
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