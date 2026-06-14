Фанат Обамы взял его фамилию и подал заявку на выборы президента США

Американец Барак Обама Шоу после проигрыша на предварительных выборах на пост губернатора Калифорнии подал заявку на участие в выборах президента в 2028 году. Об этом пишет New York Post.

Издание отмечает, что речь идет не об экс-президенте США, а о его фанате. Известно, что изначально его звали Сесил Шоу, но 10 лет назад он сменил имя на Барак Обама Шоу, потому что восхищался американским лидером.

«Один из маловероятных кандидатов, к всеобщему веселью в интернете, переводит свою кампанию на новый уровень: президентская гонка в 2028 году», – говорится в материале издания.

Праймериз (процедура отбора кандидатов) в США прошли 2 июня. Во второй тур прошли республиканец Стив Хилтон и демократ Ксавье Бесерра. По информации газеты, Барак Обама Шоу был второстепенным кандидатом, который почти не получил признания. Многие американцы сочли его действия за розыгрыш.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал имена своих «идеальных» преемников. Он заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могли бы составить «команду мечты» на предстоящих выборах 2028 года.