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Сборная Канады стартовала с ничьей на домашнем чемпионате мира

На ЧМ-2026 по футболу зафиксирован первый ничейный результат.
Владимир Рубанов 13-06-2026 04:28
© Фото: IMAGO Richard Callis SPP, Global Lokk Press

На чемпионате мира по футболу зафиксирован первый ничейный результат. В матче первого тура группового этапа сборные Канады и Боснии и Герцеговины сыграли со счетом 1:1.

Это был первый матч ЧМ в Канаде. Встреча состоялась на стадионе BMO Field в Торонто. Главным арбитром игры был аргентинский судья Факундо Тельо.

Болельщики увидели первый гол уже на 21-й минуте. Йово Лукич вывел свою команду вперед. Однако канадцы не позволили сопернику удержать преимущество. На 78-й минуте Кайл Ларин сравнял счет. После этого матча обе команды набрали по одному очку и продолжают борьбу за выход из группы В.

Следующий поединок в этой группе состоится 13 июня. В нем встретятся сборные Швейцарии и Катара. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени. В следующем туре боснийцы встретятся со Швейцарией, а канадцы сыграют с Катаром.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде и продлится с 11 июня по 19 июля. В стартовом матче сборная Мексики одержала победу над ЮАР со счетом 2:0. Игра состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико. Потом в Гвадалахаре сборная Республики Корея обыграла Чехию - 2:1.

#Спорт #в стране и мире #Футбол #босния и герцеговина #Канада #ЧМ-2026
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