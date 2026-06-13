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Россиянам рассказали о прибавке к пенсии для некоторых граждан

Прибавку получат пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет, кто впервые получил I группу инвалидности и кто содержит нетрудоспособных иждивенцев.
Анастасия Митина 13-06-2026 07:37
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В июле некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии. Об этом рассказала доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В.Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Выплаты могут получить пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет, также кто впервые получил I группу инвалидности. Прибавка распространяется и на тех, у кого появились иждивенцы.

«Двойной размер фиксированной части пенсии, составляющий 19 169,38 рублей вместо 9 584,69 рублей, получат граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, и те, кому впервые установлена I группа инвалидности», — сказала Иванова-Швец в беседе с РИА Новости.

Она отметила, что прибавку получат и уволившиеся пенсионеры. Все пропущенные индексации за годы работы будут восстановлены при автоматическом перерасчете.

По ее словам, выплаты повысят тем, кто подтвердит 30 лет трудового стажа в сельской местности. Повышение также полагается тем, у кого появились иждивенцы. Но этим категориям граждан для перерасчета будет необходимо подать заявление в Социальный фонд.

Ранее сообщалось, что Социальный фонд России проиндексирует накопительные пенсии на 17,3% с 1 августа. Повышение затронет около 136 тысяч человек.

#в стране и мире #выплаты #Пенсии #пенсионеры
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