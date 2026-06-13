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AFP: в Афганистане стянули военных для подавления женского протеста

Полиция города отказалась давать комментарий агентству по поводу усиления мер безопасности.
Анастасия Митина 13-06-2026 06:51
© Фото: В.Киселев, РИА Новости

Власти Афганистана стянули военную технику к городу Герат, в котором несколько дней до этого проходили протесты в ответ на новые ограничения для женщин. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

Как передает журналист AFP, в пятницу по всему городу разместили военную технику. Также он увидел дополнительные контрольно-пропускные пункты, где присутствовали агенты разведки.

Один из жителей рассказал, что из-за этого люди не смогли провести демонстрацию. Полиция города отказалась прокомментировать агентству усиление мер безопасности.

«Там было много вооруженных людей. Это было ужасно. На каждой улице стоит подозрительный частный автомобиль, в котором сидят люди в повседневной одежде и наблюдают за окружающими», - передает AFP слова другого местного жителя.

Ранее региональное министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока в Герате опубликовало новый список правил для женщин. Так, он включает запрет на использование косметики, обязывает женщин носить носки и маски для лица. При его несоблюдении женщинам грозит задержание и тюремное заключение.

После этого в соцсетях распространились призывы к протестам против новых запретов. По данным AFP, во вторник в Герате состоялся митинг, который разогнали боевыми патронами. Полиция отрицала применение оружия и обвинила протестующих в попытке «нарушить общественный порядок».

Напомним, что до этого власти Афганистана снизили брачный возраст для женщин до девяти лет, при этом согласием будет считаться даже молчание девочек. Для юношей минимальный возраст вступления в брак не изменился и составляет 18 лет.

#в стране и мире #женщины #Афганистан #протесты
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