The Times: талибы снизили брачный возраст девушек до девяти лет

Ранее вступать в брак дозволялось с 16 лет.
Константин Денисов 21-05-2026 20:31
© Фото: Saifurahman Safi XinHua, Global Look Press

Власти Афганистана снизили брачный возраст для женщин до девяти лет. Об этом сообщает The Times.

Талибы внесли изменения в «Принципы раздельного проживания супругов». Теперь выдавать замуж девочку можно с девяти лет, а согласием будет считаться даже ее молчание.

Прежний возраст вступления женщин в брачные отношения в Афганистане составлял 16 лет. Он держался на этой отметке с 1977 года. При этом выйти замуж можно было и раньше, но только с согласия отца или судьи.

Для юношей минимальный возраст вступления в брак не изменился и по-прежнему составляет 18 лет.

Талибы пришли к власти в Афганистане в 2021 году. Спустя четыре года в России отменили запрет на движение «Талибан».

#женщины #брак #Афганистан #талибы #возраст
