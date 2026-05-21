The Times: талибы снизили брачный возраст девушек до девяти лет

Власти Афганистана снизили брачный возраст для женщин до девяти лет. Об этом сообщает The Times.

Талибы внесли изменения в «Принципы раздельного проживания супругов». Теперь выдавать замуж девочку можно с девяти лет, а согласием будет считаться даже ее молчание.

Прежний возраст вступления женщин в брачные отношения в Афганистане составлял 16 лет. Он держался на этой отметке с 1977 года. При этом выйти замуж можно было и раньше, но только с согласия отца или судьи.

Для юношей минимальный возраст вступления в брак не изменился и по-прежнему составляет 18 лет.

Талибы пришли к власти в Афганистане в 2021 году. Спустя четыре года в России отменили запрет на движение «Талибан».