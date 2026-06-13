Reuters: ОАЭ согласились разморозить активы Ирана

Объединенные Арабские Эмираты согласились разблокировать от 10 до 20 миллиардов долларов для Ирана, пишет Reuters со ссылкой на источники. По их данным, более 3 миллиардов уже перечислили Тегерану.

Этот шаг мог быть согласован в обмен на прекращение иранских атак на ОАЭ, сообщает агентство. Он совпадает с заключительным этапом более широких переговоров между Тегераном и Вашингтоном о завершении войны.

По словам дипломатов, схема затрагивает главный коммерческий центр ОАЭ и одну из важнейших экономических артерий Тегерана. Банки Дубая долгое время хранили заблокированные из-за санкций США депозиты, связанные с Ираном.

Один из источников агентства заявил, что вариант с выплатами помогает разрешить конфликт между США и Ираном, не допуская пересечения какой-либо из сторон «красных линий». Тегеран может заявить, что добился компенсации за военный ущерб. Вашингтон может настаивать на том, что ничего не платил. А Абу-Даби получит безопасность.

В то же время министерство иностранных дел ОАЭ категорически опровергло эту информацию, «включая утверждения, касающиеся 3 миллиардов долларов». В заявлении подчеркивается, что никакие иранские средства не были разблокированы, переведены или переданы через ОАЭ.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в пятницу, что Ирану не будут выделять средства за подписание соглашения или участие во встрече. По его словам, сделка структурирована таким образом, чтобы гарантировать экономические выгоды Тегерану, если он выполнит свои обязательства.

Ранее президент США заявил, что соглашение с Ираном может быть подписано в выходные в Европе. По его словам, туда отправится Джей Ди Вэнс. В пятницу иранские СМИ опубликовали меморандум из 14 пунктов, который якобы согласовали стороны. После этого Дональд Трамп заявил, что эти условия не соответствуют действительности. А источник агентства Fars, близкий к иранской переговорной группе, опроверг заявления Вашингтона о близкой сделке.