В Новгородской области более 2,6 тысяч жителей остались без света

В Новгородской области свыше 2,6 тысяч жителей 116 населенных пунктов в 11 муниципалитетах временно остались без электроснабжения из-за аварийных отключений в непогоду. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса области.

«В связи с грозами, ливнем и сильным ветром в Новгородской области зафиксировано частичное отключение электроснабжения», - сказано в материале.

На восстановление привлечено 74 специалиста. Ожидается, что неблагоприятная погода сохранится 13 июня до конца дня.

На данный момент энергетики филиала восстановили 70% отключенных потребителей. Специалисты продолжают работать до полной ликвидации последствий непогоды.

Сегодня на Москву также обрушился сильнейший ливень. Почти половина месячной нормы осадков выпала в отдельных районах столицы.