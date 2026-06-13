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В Новгородской области более 2,6 тысяч жителей остались без света

На восстановление привлечено 74 специалиста.
Дарья Ситникова 13-06-2026 23:55
© Фото: Saqib Majeed, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Новгородской области свыше 2,6 тысяч жителей 116 населенных пунктов в 11 муниципалитетах временно остались без электроснабжения из-за аварийных отключений в непогоду. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса области.

«В связи с грозами, ливнем и сильным ветром в Новгородской области зафиксировано частичное отключение электроснабжения», - сказано в материале.

На восстановление привлечено 74 специалиста. Ожидается, что неблагоприятная погода сохранится 13 июня до конца дня.

На данный момент энергетики филиала восстановили 70% отключенных потребителей. Специалисты продолжают работать до полной ликвидации последствий непогоды.

Сегодня на Москву также обрушился сильнейший ливень. Почти половина месячной нормы осадков выпала в отдельных районах столицы.

#Россия #в стране и мире #новгородская область #Непогода #Электричество #аварийные отключения
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