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В Северном море пассажирский паром потерял ход из-за отказа двигателя

Из-за ЧП паром дрейфовал около двух часов в сильный шторм в море.
Дарья Ситникова 13-06-2026 23:06
© Фото: Frank Molter, dpa, Global Look Press

В Северном море недалеко от немецкого острова Гельголанд потерял ход из-за отказа двигателя пассажирский паром с 69 людьми на борту, сейчас судно буксируют в Куксхафен. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR, ссылаясь на водную полицию.

«В субботу днем у парома Funny Girl, курсирующего до острова Гельголанд, вышел из строя двигатель», - сказано в материале.

Из-за технической неисправности 68-метровое судно дрейфовало в море в условиях сильного шторма около двух часов. На помощь парому сначала прибыл спасательный крейсер Hermann Marwede.

Он направил его в сторону материка. Позднее операцию перенял более крупный спасательный буксир Nordic, а вечером к нему присоединилось судно Wulf.

По информации полиции, никто на борту не пострадал, однако одной женщине потребовалась медицинская помощь. Для туристов, застрявших на острове, организован альтернативный маршрут.

Агентство Xinhua ранее сообщило, что 15 человек погибли при крушении парома у берегов Филиппин. Всего на борту находились более 300 пассажиров.

#в стране и мире #северное море #отказ двигателя #техническая неисправность #Гельголанд #пассажирский паром
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