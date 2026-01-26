До 15 увеличилось число погибших при крушении парома на Филиппинах

Число жертв в результате крушения парома у берегов Филиппин увеличилось до 15. Об этом сообщил местный телеканал GMA News со ссылкой на губернатора провинции Басилан Маджива Хатамана.

По имеющейся информации, на данный момент, помимо полутора десятков погибших, также имеется 43 пропавших без вести. Спасено же более 317 человек - экстренные службы региона продолжают вести поиск выживших.

Инцидент с паромом Trisha Kerstin 3 произошел утром в понедельник, 26 января. Судно потерпело крушение неподалеку от острова Балук.

Ранее сообщалось, что паром был предназначен для межостровной переправы. Причина происшествия пока неизвестна.