МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

До 15 увеличилось число погибших при крушении парома на Филиппинах

Более 43 человек числятся пропавшими без вести.
Тимур Юсупов 26-01-2026 08:25
© Фото: Philippine Coast Guard, XinHua, Global Look Press

Число жертв в результате крушения парома у берегов Филиппин увеличилось до 15. Об этом сообщил местный телеканал GMA News со ссылкой на губернатора провинции Басилан Маджива Хатамана.

По имеющейся информации, на данный момент, помимо полутора десятков погибших, также имеется 43 пропавших без вести. Спасено же более 317 человек - экстренные службы региона продолжают вести поиск выживших.

Инцидент с паромом Trisha Kerstin 3 произошел утром в понедельник, 26 января. Судно потерпело крушение неподалеку от острова Балук.

Ранее сообщалось, что паром был предназначен для межостровной переправы. Причина происшествия пока неизвестна.

#в стране и мире #Катастрофа #крушение #Филиппины #жертвы #погибшие #кораблекрушение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 