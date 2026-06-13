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Число жертв ДТП в Одинцовском округе выросло до двух

По уточненным данным подмосковного МВД, телесные повреждения различной степени тяжести получил 21 человек.
Сергей Дьячкин 13-06-2026 19:53
© Фото: ТРК «Звезда»

Число погибших в ДТП с грузовиком и маршруткой Одинцовском округе Московской области выросло до двух человек. Об этом сообщили в региональном главке МВД РФ.

«Два человека погибли», - заявила представитель полиции Подмосковья Татьяна Петрова.

Она добавила, что 21 человек получил повреждения различной степени тяжести. ДТП произошло в 14:30 на 2-м километре автодороги Луцинского шоссе. Было возбуждено уголовное дело. По предварительной информации следствия, выезд на встречную полосу допустил водитель грузовой машины. Отмечается, что столкновение произошло на мокрой дороге. В результате удара маршрутное такси опрокинулось на правый бок.

Изначально сообщалось об одном погибшем и 12 пострадавших. Сообщалось, что в маршрутке находились 18 пассажиров и водитель. Автодорога не перекрывалась. Движение было затруднено. От МЧС для ликвидации последствий аварии привлекались 3 человека личного состава и единица спецтехники.

#в стране и мире #Подмосковье #грузовик #МЧС РФ #авария #одинцовский район #МВД РФ #ДТП #маршрутка
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