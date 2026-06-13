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В Одинцово столкнулись грузовик и маршрутка, 13 человек пострадали

Грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой, в которой находилось 19 человек, включая водителя. Сообщается об одном погибшем.
Сергей Дьячкин 13-06-2026 18:31
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня примерно в 14:30 на 2-м км автодороги Луцинского шоссе в Одинцовском городском округе произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и 12 пострадали. Об этом сообщает МЧС Московской области.

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.  По предварительной информации, водитель, управляя грузовиком, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным такси «Газель». В маршрутке находились 18 пассажиров и водитель.

В настоящее время на месте проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств аварии. Автодорога не перекрывалась, движение затруднено. По результатам проверки примут решение в порядке, предусмотренном законодательством.

От МЧС привлекались 3 человека личного состава и единица спецтехники. В ведомстве призывали водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

#грузовик #МЧС РФ #Московская область #одинцовский район #ДТП #маршрутка
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