В Одинцово столкнулись грузовик и маршрутка, 13 человек пострадали

Сегодня примерно в 14:30 на 2-м км автодороги Луцинского шоссе в Одинцовском городском округе произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и 12 пострадали. Об этом сообщает МЧС Московской области.

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, водитель, управляя грузовиком, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным такси «Газель». В маршрутке находились 18 пассажиров и водитель.

В настоящее время на месте проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств аварии. Автодорога не перекрывалась, движение затруднено. По результатам проверки примут решение в порядке, предусмотренном законодательством.

От МЧС привлекались 3 человека личного состава и единица спецтехники. В ведомстве призывали водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию.