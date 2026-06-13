В МВД порекомендовали скрыть профили в соцсетях для безопасности

Чтобы обезопасить свои персональные данные, лучше скрыть от посторонних профили в соцсетях. Такую рекомендацию дали в МВД России.

«Для обеспечения сохранности персональных данных рекомендуется закрыть от посторонних профили в социальных сетях» - приводит РИА Новости слова пресс-службы ведомства.

В ведомстве отметили, что необходимо удалить все фото документов. Не стоит публиковать изображения с геометками, чтобы киберпреступники не смогли вычислить домашний адрес или привычные маршруты. Также в МВД подчеркнули необходимость использования настроек приватности и двухфакторной аутентификации.

В случае попадания личных данных к посторонним нужно сразу же сменить пароли от важных сервисов, проверить учетную запись на «Госуслугах». При наличии подозрений - уведомить банк о возможном мошенничестве. Важно сохранять все ссылки и скриншоты, чтобы затем направить администрации ресурса требование об удалении информации.

Ранее глава городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина объяснила агентству, что нельзя пытаться переиграть телефонного мошенника. Голос могут записать и в будущем использовать для подтверждения операций в банке или для обмана близких. Шилина отметила, что попытки высмеять, обмануть или вывести афериста на чистую воду могут иметь для человека серьезные последствия. По ее словам, главная победа - это не позволить себя обмануть. Достигается она очень просто: завершением разговора.

Заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин объяснил «Звезде», что мошенники стали чаще использовать схемы с каналами по интересам в соцсетях и мессенджерах. По его словам, злоумышленники изучают жертву и пытаются выяснить ее увлечения. Затем только под нее создают специальный канал в мессенджере. Девяткин отметил, что такие «тематические» каналы обычно забиты ботами, среди которых находится преступник. Эти «пользователи» отправляют в канал сообщения с фишинговой ссылкой.