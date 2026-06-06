Эксперт рассказал о схеме мошенников с каналами по интересам в соцсетях

Мошенники стали чаще использовать схемы с каналами по интересам в соцсетях. О том, как не попасться на уловку, рассказал «Звезде» заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин.

По его словам, злоумышленники изучают жертву и пытаются выяснить ее увлечения. Затем только под нее создают специальный канал в мессенджере якобы по интересам.

Девяткин отметил, что такие «тематические» каналы обычно забиты ботами, среди которых находится преступник. Эти «пользователи» отправляют в канал сообщения с фишинговой ссылкой.

«Как правило, размещаются сообщения: "мы тебя видели, там-то", прикладывается ссылка. Переход по этой ссылке ведет к потере аккаунта», - уточнил собеседник телеканала.

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