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Расчеты РСЗО уничтожили укрепленную позицию ВСУ в Новоселовке

Укрывавшиеся в зданиях украинские боевики были ликвидированы.
13-06-2026 05:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Восток» успешно поразили опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Минобороны показало, как это было.

Разведывательные беспилотники группировки войск «Восток» обнаружили укрепленный опорный пункт противника в населенном пункте Новоселовка Запорожской области. Позиции боевиков были замаскированы в городской застройке.

Координаты обнаруженных целей оперативно передали на командный пункт артиллерии. Для нанесения удара задействовали расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Управление огнем и беспилотниками осуществлялось с командного пункта через отечественные средства связи.

В результате точного огневого удара опорный пункт был полностью уничтожен. Укрывавшиеся в зданиях украинские боевики были ликвидированы. Успешные действия реактивной артиллерии способствовали продвижению штурмовых групп на этом участке.

Ранее расчет «Града» 39-й бригады 68-го гвардейского корпуса оперативной группы «Восток» сорвал попытку боевиков закрепиться на передовой. Во время движения к огневой позиции машина столкнулась с атакой FPV-дронов. Однако артиллеристы успешно отразили нападение и потом произвели залп.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #запорожская область #РСЗО БМ-21 «Град» #Реактивные системы залпового огня #Новоселовка #группировка войск «Восток»
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