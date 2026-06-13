Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Восток» успешно поразили опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Минобороны показало, как это было.

Разведывательные беспилотники группировки войск «Восток» обнаружили укрепленный опорный пункт противника в населенном пункте Новоселовка Запорожской области. Позиции боевиков были замаскированы в городской застройке.

Координаты обнаруженных целей оперативно передали на командный пункт артиллерии. Для нанесения удара задействовали расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Управление огнем и беспилотниками осуществлялось с командного пункта через отечественные средства связи.

В результате точного огневого удара опорный пункт был полностью уничтожен. Укрывавшиеся в зданиях украинские боевики были ликвидированы. Успешные действия реактивной артиллерии способствовали продвижению штурмовых групп на этом участке.

Ранее расчет «Града» 39-й бригады 68-го гвардейского корпуса оперативной группы «Восток» сорвал попытку боевиков закрепиться на передовой. Во время движения к огневой позиции машина столкнулась с атакой FPV-дронов. Однако артиллеристы успешно отразили нападение и потом произвели залп.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.