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Артиллеристы сорвали попытку боевиков закрепиться на передовой

Враг пытался оборудовать новые укрытия вблизи линии боевого соприкосновения, но попал под удар «Града».
09-06-2026 16:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет боевой машины реактивной системы залпового огня «Град» 39-й бригады 68-го гвардейского корпуса группировки войск «Восток».

Оператор российского беспилотника заметил, как военнослужащие противника пытаются оборудовать новые укрытия вблизи линии боевого соприкосновения. Командование приняло решение нанести удар реактивными снарядами. 

При выдвижении на огневой рубеж расчет «Града» подвергся атаке вражеских FPV-дронов. Но артиллеристы успешно отбились, после чего дали залп, нанеся огневое поражение намеченной цели. 

Российское оборонное ведомство сообщило, что удалось не только уничтожить скопление пехоты неприятеля, но и смешать с землей результат инженерных работ противника. Попытка оборудования передовых укрытий была сорвана. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #РСЗО #Град #группировка восток
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