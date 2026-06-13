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В Брянской области один человек погиб, двое ранены из-за атаки ВСУ

В поселке Суземка двое мирных жителей получили ранения от атаки дрона-камикадзе, один из пострадавших скончался в больнице.
Дарья Ситникова 13-06-2026 00:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Стародубе Брянской области пострадала мирная жительница из-за атаки БПЛА ВСУ. В поселке Суземка двое получили ранения в результате удара дрона-камикадзе, один из них умер в больнице. Об этом сообщил врио губернатор региона Егор Ковальчук.

«Врачи сделали все возможное, но ранение было слишком тяжелым, и один из пострадавших скончался», - написал он в канале на платформе «Макс».

Ковальчук добавил, что в Стародубе получила ранения мирная жительница из-за атаки FPV-дрона. Она доставлена в больницу.

Украинские боевики ранее атаковали с помощью дронов автомобиль в Брянской области, пострадали четверо детей. пострадавших оперативно госпитализировали в местные медучреждения.

Им оказали медпомощь. Другой информации не предоставляется.

#в стране и мире #бпла #Брянская область #ВСУ #атака #пострадавшие #егор ковальчук
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