Россия настроена на поиск вариантов, которые позволят закрыть Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов(МОМУТ). Об этом заявила заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая на заседании Совета Безопасности организации, посвященном деятельности Механизма.

Основной фактической целью деятельности Механизма, согласно уставу ООН, является судебное преследование всех обвиняемых. Речь идет об ответственности за преступления, относящихся к юрисдикции Международного трибунала по бывшей Югославии и Международного трибунала по Руанде. Структура была учреждена Советом Безопасности организации 22 декабря 2010 года.

«Настроены на активный и конструктивный поиск взаимоприемлемых вариантов, позволяющих наконец закрыть неэффективную, неповоротливую и крайне затратную структуру», - заявила Заболоцкая.

По ее словам, Россия считает возможным передать технические квазисудебные функции механизма назначенному Совбезом ответственному лицу при административной поддержке Управления по правовым вопросам Секретариата ООН. Москва также поддерживает передачу физических архивов заинтересованным государствам. Наша страна выступает за рассекречивание архивных материалов и за их максимальное обнародование.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что уровень цинизма на заседании Совбеза ООН по теракту в Старобельске в Луганской Народной Республике достиг дна. Он особо отметил поведение украинского постпреда. Тот пустился в диспут на предмет того, были ли это дети - как будто это играет ключевую роль, добавил Небензя. Российский дипломат констатировал, что в ответ на призыв осудить преступление официальные лица в СБ ООН предпочли избегать прямых обвинений в адрес Киева. Они прикрывались общими словами. Уровень цинизма на этом заседании «оставил мерзкое впечатление», заключил Небензя.

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в беседе с телеканалом «Звезда» говорил, что ООН сейчас не играет никакой роли в наведении мирового порядка. По его словам, единственной надеждой на то, что ситуация в мире стабилизируется, является осознание самими странами последствий своих авантюрных действий.