МИД Ирана сообщил, что еще нет даты подписания меморандума с США

Пока нельзя судить о месте и времени подписания меморандума с США, иранские власти еще заняты принятием решения по сделке. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи агентству Fars.

«Нельзя судить о времени и месте подписания меморандума, сначала нужно дождаться окончательного решения внутри страны», - сказал он.

Багаи объяснил, что сейчас релевантные органы власти проводят заседание по вопросу меморандума. При этом Иран и США достигли взаимопонимания по большинству вопросов, связанных с соглашением.

Агентство Mehr ранее сообщило, что Тегеран и Вашингтон разработали документ из 14 пунктов, предполагающий остановку боевых действий и снятие санкций США. Это произойдет в обмен на обязательства Ирана.

Согласно проекту, Соединенные Штаты обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана. Также предполагается полное снятие морской блокады Ормузского пролива в течение месяца.