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МИД Ирана сообщил, что еще нет даты подписания меморандума с США

Взаимопонимание между Ираном и США по большинству вопросов соглашения уже достигнуто.
Дарья Ситникова 12-06-2026 21:43
© Фото: Vuk Valcic, Keystone Press Agency, Global Look Press

Пока нельзя судить о месте и времени подписания меморандума с США, иранские власти еще заняты принятием решения по сделке. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи агентству Fars.

«Нельзя судить о времени и месте подписания меморандума, сначала нужно дождаться окончательного решения внутри страны», - сказал он.

Багаи объяснил, что сейчас релевантные органы власти проводят заседание по вопросу меморандума. При этом Иран и США достигли взаимопонимания по большинству вопросов, связанных с соглашением.

Агентство Mehr ранее сообщило, что Тегеран и Вашингтон разработали документ из 14 пунктов, предполагающий остановку боевых действий и снятие санкций США. Это произойдет в обмен на обязательства Ирана.

Согласно проекту, Соединенные Штаты обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана. Также предполагается полное снятие морской блокады Ормузского пролива в течение месяца.

#в стране и мире #сша #Иран #меморандум #подписание #Исмаил Багаи
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