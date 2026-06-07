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На Украине русский язык исключили из списка подлежащих защите

Законопроект, согласно которому русский язык больше не нуждается в защите, украинская Рада поддержала еще в декабре прошлого года.
Сергей Дьячкин 12-06-2026 21:15
© Фото: Lantyukhov Sergey, news.ru, Global Look Press

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на своей странице в соцсети Facebook*.

«Русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии», - говорится в публикации.

Имеется в виду Европейская хартия о защите языков национальных меньшинств. Эта международная конвенция была принята Советом Европы в 1992 году. Ее главной целью заявлены защита и развитие языков меньшинств и исторических региональных в Европе, а также сохранение культурного и языкового наследия на континенте.

В декабре 2025 года украинская Рада поддержала законопроект, согласно которому русский язык исключается из перечня подлежащих защите. Тогда же в список были добавлены такие языки, как урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.

В 2019 году на Украине был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни. Запрещается изучение русского языка в школах и вузах. 

По школам ходят языковые омбудсмены и следят, на каком языке говорят дети даже на переменах. За использование русского взрослым грозит как минимум штраф. Украинцы на камеру рвут и жгут книги русских классиков, сносят памятники Александру Пушкину, Николаю Гоголю и Михаилу Булгакову. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни. 

Так, 4 июня был демонтирован памятник Булгакову на Андреевском спуске в Киеве. Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал власти Украины «варварами» и с иронией отметил, что «теперь пришло время сжигать книги», если они написаны на русском языке.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

#Украина #Зеленский #русский язык #рада #законопроект #Киевский режим #защита русского языка
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