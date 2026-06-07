Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на своей странице в соцсети Facebook*.

«Русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии», - говорится в публикации.

Имеется в виду Европейская хартия о защите языков национальных меньшинств. Эта международная конвенция была принята Советом Европы в 1992 году. Ее главной целью заявлены защита и развитие языков меньшинств и исторических региональных в Европе, а также сохранение культурного и языкового наследия на континенте.

В декабре 2025 года украинская Рада поддержала законопроект, согласно которому русский язык исключается из перечня подлежащих защите. Тогда же в список были добавлены такие языки, как урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.

В 2019 году на Украине был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни. Запрещается изучение русского языка в школах и вузах.

По школам ходят языковые омбудсмены и следят, на каком языке говорят дети даже на переменах. За использование русского взрослым грозит как минимум штраф. Украинцы на камеру рвут и жгут книги русских классиков, сносят памятники Александру Пушкину, Николаю Гоголю и Михаилу Булгакову. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни.

Так, 4 июня был демонтирован памятник Булгакову на Андреевском спуске в Киеве. Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал власти Украины «варварами» и с иронией отметил, что «теперь пришло время сжигать книги», если они написаны на русском языке.

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