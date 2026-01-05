Премьер Бабиш попросил посла Украины не учить Чехию

Премьер Чехии Андрей Бабиш обвинил украинского посла в Праге Василия Зварыча в нарушении дипломатического этикета. Тот ранее раскритиковал новогоднее обращение спикера палаты депутатов Чехии Томио Окамуры.

Бабиш считает, что Зварыч не имеет права учить Чехию, потому что он дипломат, а не политик. По его словам, посол не может делать таких заявлений, как, например, министр иностранных дел.

В новогоднем обращении Окамура критиковал покупку оружия для Украины и его использование в конфликте. Киевский дипломат ответил, что считает высказывания Окамуры его личной позицией и выразил надежду на их оценку со стороны чешских государственных органов и общества.

Зварыч назвал слова спикера наполненными ненавистью «из-за влияния российской пропаганды». После этого украинского посла вызвали в МИД Чехии для объяснений. Глава ведомства Петр Мацинка осудил заявления дипломата, а президент Чехии Петр Павел выразил обеспокоенность.

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук и глава МИД Украины Андрей Сибига поддержали Зварыча. Лидеры оппозиционных партий Чехии начали подготовку процедуры голосования для смещения Окамуры с поста спикера.