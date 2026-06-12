Госсекретарь США Марко Рубио поздравил российский народ с Днем России. Об этом говорится в его официальном заявлении.

«От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю российский народ с Днем России», - указано в документе.

Госсекретарь отметил, что США по-прежнему привержены достижению мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Ранее Рубио заявлял, что американская сторона готова к возобновлению усилий для урегулирования. По его словам, на это был потрачен весь прошлый год. Рубио добавил, что американцы снова готовы включиться в процесс. Он подчеркнул, что США должны сохранять двусторонние отношения с Россией. Кроме того, он допустил, что прекращение конфликта на Украине поспособствует их улучшению.

В конце мая глава МИД РФ Сергей Лавров провел разговор с госсекретарем США. Министр официально довел до американского коллеги информацию о том, что ВС РФ приступают к системным и последовательным ударам по объектам Киева в ответ на террористические атаки Украины. Речь идет об объектах, которые используются для нужд ВСУ, а также о центрах принятия решений. Глава МИД РФ также обратил внимание на заявление министерства, где США и другим государствам рекомендовано обеспечить из Киева эвакуацию своих граждан и дипломатического персонала. Разговор состоялся по поручению президента России Владимира Путина.