Летчики Су-34 поразили личный состав и опорник ВСУ

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил по личному составу и пункту управления БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар», - сказано в релизе.

Отмечается, что удар произошел в зоне ответственности группировки войск «Восток». Он был нанесен авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по заданным координатам.

Экипаж успешно выполнил задание. После подтверждения разведкой уничтожения заданной цели, Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что экипаж Су- 35С прикрыл вертолеты армейской авиации в зоне проведения специальной военной операции в интересах группировки войск «Юг». Истребитель наносил удары по живой силе неприятеля, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов.