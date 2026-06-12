Фигуристка Медведева перенесла операцию перед свадьбой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева перенесла операцию на стопах перед свадьбой. Об этом сообщила сама спортсменка в своих соцсетях.

С ее слов, чувствует она себя нормально. Медведева поделилась, что планировала эту операцию давно.

«Со мной все в порядке! Планировала эту операцию еще очень давно. Теперь впереди длительное восстановление. До свадьбы заживет», - говорится в тексте поста.

До этого фигуристка уже делилась информацией, что в 2026 году планирует сделать операцию на ноги из-за сильно выраженного вальгуса и ортопедической деформации стопы. Эти проблемы стали результатом профессиональных спортивных нагрузок.

В 2023 году российская фигуристка рассказала об инциденте на приеме у врача, к которому она обратилась из-за боли в спине. С ее слов, доктор потушила сигарету об ее спину, назвав свои действия процедурой «прикуривания».

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