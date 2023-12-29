Фигуристка Медведева рассказала, как врач потушил о ее спину сигарету

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об инциденте на приеме у врача, к которому она пришла с жалобами на боли в спине. Случай произошел в 2023 году, рассказала спортсменка на YouTube-канале «Фигурка».

«В Сочи на гастролях Ильи Авербуха у меня очень сильно заболела спина. Мне посоветовали врача. Она меня кладет, водит по позвоночнику и говорит: "Спортом вообще не занимаешься, горб у тебя растет". Она говорит: "Я тебе сейчас сделаю кое-что, нужно будет потерпеть восемь секунд"», - рассказала фигуристка.

Через какое-то время, по словам Медведевой, она почувствовала жжение и запах паленого и поинтересовалась у врача о ее действиях. Врач, женщина лет 70, ответила, что она сделала «прикуривание», то есть потушила о ее спину сигарету.

Также девушка отметила, что у нее на спине до сих пор шрам после этой процедуры.

Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы (2016, 2017) и двукратным серебряным призером Олимпиады-2018 (в командном и одиночном первенствах). Последние два сезона фигуристка принимала участие в проекте «Ледниковый период», а в 2021 году сообщила о желании попробовать себя в тренерской карьере.