Трамп признался, что не купил бы билет на матч сборной США на ЧМ за $1120

Глава Белого дома Дональд Трамп признался, что цены на билеты на матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в том числе в США, завышены. Об этом он сообщил The New York Times.

Ранее сообщалось о том, что самый дешевый билет на матч группового этапа США - Парагвай стоит $1120 долларов.

«Я не знал об этой сумме. Я бы, конечно, хотел там быть, но, честно говоря, я бы тоже не стал за них платить», - признался американский лидер.

Он выразил надежду на то, что билеты станут более доступными широкому кругу болельщиков. По сведениям Трампа, выручка от продажи билетов на предстоящий турнир должна стать рекордной.

Болельщики уже не раз жаловались в ФИФА на завышенную стоимость билетов, сравнивая цены в том числе с теми, которые были на чемпионате мира 2018 года в России.

Ранее Трамп одобрил участие сборной Ирана в матчах ЧМ-2026 в США, хотя сначала считал приезд команды небезопасным в первую очередь для самих иранских футболистов.