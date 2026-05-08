Global Times: США хотят сохранить сотрудничество с Китаем в сфере ИИ

США хотят сохранить сотрудничество с Китаем в сфере искусственного интеллекта, несмотря на все имеющиеся разногласия. Об этом сообщил профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун в интервью Global Times.

«Вашингтон по-прежнему надеется на сотрудничество с китайской стороной в области, касающейся формирования глобальных правил и мер, нацеленных на предотвращение того, чтобы конкуренция в сфере ИИ не вышла из-под контроля», - сказал ученый.

Однако он подчеркнул, что Штаты, с одной стороны, стремятся к партнерству, но с другой - сохраняют соперничество. Хайдун призвал Вашингтон к искренности и искоренению принципов двойных стандартов.

Перспективы отношений двух стран обсуждались в Пекине в ходе встречи делегации сенаторов США с китайскими коллегами, а также в преддверии визита в Пекин главы белого дома Дональда Трампа.

Ранее глава МИД КНР Ван И на встрече с сенаторами из Вашингтона заявил, что Китай отказался идти по пути стремления к гегемонии в отношениях с США.