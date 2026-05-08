МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Global Times: США хотят сохранить сотрудничество с Китаем в сфере ИИ

В Пекине недовольны двойными стандартами Вашингтона.
Константин Денисов 08-05-2026 08:23
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

США хотят сохранить сотрудничество с Китаем в сфере искусственного интеллекта, несмотря на все имеющиеся разногласия. Об этом сообщил профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун в интервью Global Times.

«Вашингтон по-прежнему надеется на сотрудничество с китайской стороной в области, касающейся формирования глобальных правил и мер, нацеленных на предотвращение того, чтобы конкуренция в сфере ИИ не вышла из-под контроля», - сказал ученый.

Однако он подчеркнул, что Штаты, с одной стороны, стремятся к партнерству, но с другой - сохраняют соперничество. Хайдун призвал Вашингтон к искренности и искоренению принципов двойных стандартов.

Перспективы отношений двух стран обсуждались в Пекине в ходе встречи делегации сенаторов США с китайскими коллегами, а также в преддверии визита в Пекин главы белого дома Дональда Трампа.

Ранее глава МИД КНР Ван И на встрече с сенаторами из Вашингтона заявил, что Китай отказался идти по пути стремления к гегемонии в отношениях с США.

#Китай #в стране и мире #сша #искусственный интеллект
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 