Ван И: Китай отказался от стремления к гегемонии в отношениях с США

Китай отказался идти по пути стремления к гегемонии в отношениях с США, поскольку стабильность в них серьезно влияет на мировой порядок. Об этом сообщил журналистам глава МИД КНР Ван И на встрече с сенаторами из Вашингтона.

«Китай не пойдет по старому пути, согласно которому сильная страна обязательно стремится к гегемонии, мы будем придерживаться мирного развития, твердо следовать по пути социализма с китайской спецификой», - сказал Ван И.

Он отметил, что политическое устройство двух стран серьезно отличается и призвал Вашингтон уважать политику Китая. По его мнению, главные усилия двух государств направлены на устранение возникающих в ходе взаимодействия проблем и недопонимания.

Ранее Ван И заявил, что Пекин поддерживает Иран в защите суверенитета, а также добавил, что страны Персидского залива должны сами определять свою судьбу.