«Пик Гитлера» и немецко-советская дружба: в Музее обороны Приэльбрусья вспомнили события военных лет

В Приэльбрусье, где бывал поэт Владимир Высоцкий, ветераны рассказывают, что он услышал одну местную историю и на месте сочинил песню. Эти строки были о встрече в горах бывших товарищей - советских и немецких альпинистов, которые до войны вместе ходили на восхождение, а в годы Великой Отечественной войны оказались по разные стороны фронта.

После войны немецкий солдат поделился этой историей с директором самого высокогорного музея в мире.

«Он узнал русского альпиниста во время боя, с которым ходил на Эльбрус и жил в этой гостинице в 1939 году. Павел Захаров был такой великий альпинист, он со своим отрядом подкрадывался к немцам, а немцы уже давно их вычислили, могли с пулемета положить. Вот этот немец не дал: "Там мой друг Павел, я не дам стрелять. Я должен с ним встретиться и поговорить"», - рассказал директор Музея обороны Приэльбрусья Илья Шаваев.

В 1942 году на склоны Эльбруса, высочайшей точки Европы, шли не туристы. Опытные горные стрелки, егеря и альпинисты из немецкой дивизии «Эдельвейс» захватили гору и пытались закрепиться на Кавказе. Гитлер приказал прорваться к нефти Грозного и Баку. У Красной армии не хватало подготовленных альпинистов. Враг быстро дошел до Приэльбрусья и занял базу «Приют одиннадцати». 21 августа 1942 года дивизия «Эдельвейс» водрузила на вершине флаг Третьего рейха.

«Они же уже мысленно переименовали Эльбрус в "пик Гитлера" и хотели ему сюрприз сделать. Плюс Гитлер, когда узнал, что команда отвлеклась, он пришел в ярость: "Негодяи, зачем мне ваш Эльбрус, я приказал нефть, Кавказ взять". Они все свои действия, в том числе как флаги водружали, сняли на кинопленку, у нас с той стороны был немецкий аэродром, отправили в Германию, и там крутили эту пропаганду, тогда Гитлер сказал, что успокоился», - отметил Шаваев.

Это были профессиональные альпинисты. Командовал группой капитан Хайнц Грот, до войны тренировавшийся в этих горах и работавший инженером в Тырныаузе. Президент Федерации альпинизма КБР Абдул-Халим Ольмезов рассказал, что его троюродный брат Кази однажды встретил Грота, когда шел за водой, и тот указал ему на камень с водой прямо рядом.

Сам Ольмезов более 50 лет в горах, дважды покорял Эверест, полвека работал спасателем. Сейчас у него 42-й сезон на Эльбрусе. Он признается, что еще мальчишкой в 1970-х находил в горах останки солдат и сообщал в военкомат. Поиски не прекращаются до сих пор. В годы войны отряды формировали очень быстро. У многих не было опыта и снаряжения. Лейтенант Григорьянц до войны работал парикмахером, а на фронте стал командиром. Его нашли в 2013 году самым первым - в бою ему перебило ноги, но он продолжал командовать стоя на коленях до конца.

Перелом наступил зимой 1943 года, когда стало ясно, что Германия проиграет под Сталинградом. Немцы побежали с Эльбруса. Со всей страны собрали лучших альпинистов. Зимой 13 и 17 февраля 1943 года, когда в горы обычно не поднимаются, они дошли до вершины, сбросили нацистское знамя и подняли флаг Советского Союза.

Сегодня на Эльбрусе есть один из самых высокогорных памятников героям войны. Раскопки ведут волонтеры из Ставрополья. Сейчас на горе снежно, работают по картам, отмечают точки для лета. Корреспондентам повезло найти у подножия советскую гранату. Такие находки здесь не редкость.

«Только началась весна, а уже подняты 12 человек. Работали с Нового года по снегу. Минус - холодно, плюс - металлоискателем лучше видно следы. Летом, когда снег уходит, уже не так наглядно», - поделился командир отряда «Георгиевская крепость» Виктор Стецюк.

В поселке Терскол находится братская могила, где похоронены 374 бойца Красной армии. Каждый из них защищал горы метр за метром, не пустив врага дальше.

